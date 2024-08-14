Генштаб: На Покровському напрямку під початку доби найгарячіше – 37 атак ворога

Від початку добу на фронті відбулося 106 бойових зіткнень, найбільше з яких на Покровському напрямку.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ про оперативну інформацію станом на 16.00

Дослівно: "Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 106. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку…

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Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 37 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Скучного, Карлівки та Птичого.

Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, дванадцять боїв ще тривають. Зазнали ударів КАБами Воздвиженка та Гродівка, некерованими авіаційними ракетами били по Олександрополю".

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