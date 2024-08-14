Генштаб: На Покровском направлении в начале суток горячее всего - 37 атак врага

С начала суток на фронте произошло 106 боевых столкновений, больше всего из которых на Покровском направлении.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ об оперативной информации по состоянию на 16.00

Дословно: "Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 106. Горячее всего сейчас на Покровском направлении...

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 37 атак в районах Воздвиженки, Гродовки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Скучного, Карловки и Птичьего.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, двенадцать боев еще продолжаются. Подверглись ударам КАБами Воздвиженка и Гродовка, неуправляемыми авиационными ракетами били по Александрополю".

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