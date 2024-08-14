Бригада НГУ "Хартія" зупинила черговий штурм росіян на Харківському напрямку

Бійці бригади Національної гвардії "Хартія" у співпраці з артилеристами воєнної розвідки зупинили черговий штурм росіян на Харківському напрямку.

Джерело: "Хартія" в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що 14 серпня о 5 ранку на Харківському напрямку окупанти намагались здійснити штурм. Колона техніки в складі БМП-2 та двох автомобілів з десантом висунулась в напрямку позицій хартійців.

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Водночас своєчасне виявлення та планування дозволило зупинити колону, знищити техніку та завдати вогневого ураження противнику у тісній взаємодії з артилерією Головного управління розвідки МОУ.

Що передувало: Напередодні на Харківському напрямку "Хартія" відбила танковий штурм, спаливши 5 танків та знищивши десятки загарбників.

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