Бригада НГУ "Хартия" остановила очередной штурм россиян на Харьковском направлении

Бойцы бригады Национальной гвардии "Хартия" в сотрудничестве с артиллеристами военной разведки остановили очередной штурм россиян на Харьковском направлении.

Источник: "Хартия" в соцсетях

Детали: Сообщается, что 14 августа в 5 утра на Харьковском направлении оккупанты пытались осуществить штурм. Колонна техники в составе БМП-2 и двух автомобилей с десантом выдвинулась в направлении позиций хартийцев.

Реклама:

В то же время своевременное обнаружение и планирование позволило остановить колонну, уничтожить технику и нанести огневое поражение противнику в тесном взаимодействии с артиллерией Главного управления разведки МОУ.

Что предшествовало: Накануне на Харьковском направлении "Хартия" отбила танковый штурм: сожгла 5 танков и уничтожила десятки захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

Журналисты УП Роман Кравец и Роман Романюк в подкасте УП-2 объявили сбор на ударный дрон "Вампир" для бригады "Хартия".

Присоединяйтесь и поддержите защитников по ссылке.