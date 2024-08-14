Бригада НГУ "Хартия" остановила очередной штурм россиян на Харьковском направлении
Бойцы бригады Национальной гвардии "Хартия" в сотрудничестве с артиллеристами военной разведки остановили очередной штурм россиян на Харьковском направлении.
Источник: "Хартия" в соцсетях
Детали: Сообщается, что 14 августа в 5 утра на Харьковском направлении оккупанты пытались осуществить штурм. Колонна техники в составе БМП-2 и двух автомобилей с десантом выдвинулась в направлении позиций хартийцев.
В то же время своевременное обнаружение и планирование позволило остановить колонну, уничтожить технику и нанести огневое поражение противнику в тесном взаимодействии с артиллерией Главного управления разведки МОУ.
Что предшествовало: Накануне на Харьковском направлении "Хартия" отбила танковый штурм: сожгла 5 танков и уничтожила десятки захватчиков.
Журналисты УП Роман Кравец и Роман Романюк в подкасте УП-2 объявили сбор на ударный дрон "Вампир" для бригады "Хартия".
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