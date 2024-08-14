Омбудсман пояснив, для чого створювати військові комендатури на Курщині

За словами українського омбудсмана Дмитра Лубінця, Україна може створити військові комендатури у Курській області РФ для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини в ефірі телемарафону, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "(Це питання обговорювали) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури".

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Деталі: Лубінець зазначив, що "з’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права".

Військова комендатура – це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання. Його сфера діяльності поширюється на взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об’єктах, забезпечення військових усім необхідним.

Українські військові продовжують просуватися вглибину Курської області подекуди на 1 – 2 кілометри з початку доби. За словами українскьої влади, Сили оборони створюють буферну зону безпеки на території РФ, прилеглій до території України.

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Що передувало: Президент Зеленський після проведення спецнаради 14 серпня повідомив, що влада обдумує можливість створення військових комендатур у Курській області РФ, якщо у цьому буде необхідність.