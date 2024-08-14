Зеленський порушив питання створення військових комендатур у Курській області РФ

Президент Володимир Зеленський обговорив на спеціальній нараді питання створення за необхідності військових комендатур на території Курської області РФ, яку беруть під контроль Сили оборони України.

Джерело: глава держави в соцмережах, омбудсман Дмитро Лубінець, віцепрем'єрка Ірина Верещук, очільник МВС Ігор Клименко

Пряма мова: "Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур.

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Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території".

Деталі: Зеленський наголосив, що українські сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права.

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Як свідчить оприлюднене відео, на нараді у президента були присутні голова ОП Андрій Єрмак, очільник МВС Ігор Клименко, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, омбудсман Дмитро Лубінець та головком Олександр Сирський (відеозв'язком).

Оновлено: Омбудсман Дмитро Лубінець у своєму пості в соцмережах додав, що в реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права.



Тож українські військові у цілях самооборони сформували "буферну (санітарну) зону" на території Курської області.



За словами Лубінця, також на нараді обговорили питання доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів. У "буферній зоні" повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів, наголосив уповноважений з прав людини.

Верещук своєю чергою наголосила, що цивільні росіяни у межах зазначеної зони перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується.



Тому, силами українських військових планується:



1. Проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони.



2. Відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України.



3. Допуск міжнародних гуманітарних організацій в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.



Наразі проводиться відповідна підготовка та консультації, додала віцепрем'єрка.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу.

Що передувало: У МЗС наголосили, що Україна не зацікавлена забирати територію в Курській області РФ, а хоче захистити життя своїх людей, також операція не дає змоги ворогові перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область і ускладнює їм логістику.

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