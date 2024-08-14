Зеленський порушив питання створення військових комендатур у Курській області РФ
Президент Володимир Зеленський обговорив на спеціальній нараді питання створення за необхідності військових комендатур на території Курської області РФ, яку беруть під контроль Сили оборони України.
Джерело: глава держави в соцмережах, омбудсман Дмитро Лубінець, віцепрем'єрка Ірина Верещук, очільник МВС Ігор Клименко
Пряма мова: "Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур.
Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території".
Деталі: Зеленський наголосив, що українські сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права.
Як свідчить оприлюднене відео, на нараді у президента були присутні голова ОП Андрій Єрмак, очільник МВС Ігор Клименко, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, омбудсман Дмитро Лубінець та головком Олександр Сирський (відеозв'язком).
Оновлено: Омбудсман Дмитро Лубінець у своєму пості в соцмережах додав, що в реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права.
Тож українські військові у цілях самооборони сформували "буферну (санітарну) зону" на території Курської області.
За словами Лубінця, також на нараді обговорили питання доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів. У "буферній зоні" повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів, наголосив уповноважений з прав людини.
Верещук своєю чергою наголосила, що цивільні росіяни у межах зазначеної зони перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується.
Тому, силами українських військових планується:
1. Проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони.
2. Відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України.
3. Допуск міжнародних гуманітарних організацій в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.
Наразі проводиться відповідна підготовка та консультації, додала віцепрем'єрка.
За словами очільника МВС Ігоря Клименка, зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу.
Що передувало: У МЗС наголосили, що Україна не зацікавлена забирати територію в Курській області РФ, а хоче захистити життя своїх людей, також операція не дає змоги ворогові перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область і ускладнює їм логістику.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявили, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 12 сервня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
- Станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії, вважає аналітичний проєкт DeepState.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на Ставці, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Курської області РФ. "На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 кв. км РФ… Ситуація знаходиться під нашим контролем", - сказав він.
- 14 серпня Сирський повідомив, що від початку доби в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.