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Омбудсмен объяснил, для чего создавать военные комендатуры в Курской области РФ

Валентина РоманенкоСреда, 14 августа 2024, 22:21
Омбудсмен объяснил, для чего создавать военные комендатуры в Курской области РФ
Дмитрий Лубинец. фото - медиацентр «Украина-Укринформ»

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, Украина может создать военные комендатуры в Курской области РФ для оказания гуманитарной помощи местным жителям.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека в эфире телемарафона, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "(Этот вопрос обсуждали) для того, чтобы была координация среди воинских частей, которые там находятся, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, надо будет создать военные комендатуры".

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Детали: Лубинец отметил, что "появятся военные комендатуры или нет - будет решать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права".

Военная комендатура - это орган, который действует в определенном регионе или зоне и отвечает за военные вопросы. Его сфера деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, организацию безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.

Украинские военные продолжают продвигаться вглубь Курской области местами на 1 - 2 километра с начала суток. По словам украинской власти, Силы обороны создают буферную зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины.

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Что предшествовало: Президент Зеленский после проведения спецсовещания 14 августа сообщил, что власти обдумывают возможность создания военных комендатур в Курской области РФ, если в этом будет необходимость.  

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