Оперштаб Курської області оголосив евакуацію цілого Глушківського району

Влада Курської області оголосила про "обов'язкову евакуацію" мешканців селища Глушково та всього Глушківського району.

Джерело: губернатор Курської області Олексій Смирнов

Деталі: Селище Глушково розташоване майже за сім кілометрів від кордону з Україною. Населення селища - понад чотири з половиною тисячі осіб. У районі проживає близько 23 тисяч людей.

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Пряма мова Смирнова: "Також регіональним оперштабом ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію всього Глушківського району.

Координацію процесу виїзду місцевих жителів покладено на силові структури, місцеву адміністрацію і дружинників Курського центру "Патріот".

Ще деталі: Смирнов попросив "із розумінням поставитися до поточної ситуації" і дотримуватися всіх рекомендацій від силовиків і місцевої влади.