Оперштаб Курской области объявил эвакуацию целого Глушковского района

Власти Курской области объявили об "обязательной эвакуации" жителей поселка Глушково и всего Глушковского района.

Источник: губернатор Курской области Алексей Смирнов

Детали: Поселок Глушково расположен почти в семи километрах от границы с Украиной. Население поселка - более четырех с половиной тысяч человек. В районе проживает около 23 тысяч человек.

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Прямая речь Смирнова: "Также региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района.

Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот".

Еще детали: Смирнов попросил "с пониманием отнестись к текущей ситуации" и соблюдать все рекомендации от силовиков и местных властей.