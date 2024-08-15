Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оперштаб Курской области объявил эвакуацию целого Глушковского района

Алена ИвашкивЧетверг, 15 августа 2024, 00:48
Оперштаб Курской области объявил эвакуацию целого Глушковского района
Карта Google

Власти Курской области объявили об "обязательной эвакуации" жителей поселка Глушково и всего Глушковского района.

Источник: губернатор Курской области Алексей Смирнов

Детали: Поселок Глушково расположен почти в семи километрах от границы с Украиной. Население поселка - более четырех с половиной тысяч человек. В районе проживает около 23 тысяч человек.

Реклама:

Прямая речь Смирнова: "Также региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. 

Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот".

Еще детали: Смирнов попросил "с пониманием отнестись к текущей ситуации" и соблюдать все рекомендации от силовиков и местных властей. 

Курская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Курская область
Россия обеспокоена и роет окопы: боится быстрого продвижения украинцев на Курщине – ISW
Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше
Минреинтеграции предлагает жителям Курщины помощь в эвакуации в Украину
Последние новости
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
12:46
Футбол"Кривбасс" – "Бетис": анонс матча плей-офф Лиги конференций УЕФА
12:45
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии
12:40
видео"Кормят гадостью, в палате грибок": боец объявил голодовку из-за условий в больнице Одессы
Все новости...
Реклама:
Реклама: