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Втрати Росії у війні вже перевалили за 595 тисяч у живій силі

Ірина БалачукЧетвер, 15 серпня 2024, 07:34
Втрати Росії у війні вже перевалили за 595 тисяч у живій силі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують знищувати ворога – лише за минулу добу знешкодили 1 220 загарбників, спалили 47 артилерійських систем та 8 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 595 620 (+1 220) осіб,
  • танків – 8 484 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 16 426 (+24) од,
  • артилерійських систем – 16 868 (+47) од,
  • РСЗВ – 1 154 (+3) од,
  • засобів ППО – 922 (+1) од,
  • літаків – 367 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 598 (+50) од,
  • крилатих ракет – 2 428 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 775 (+65) од,
  • спеціальної техніки – 2 813 (+0) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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