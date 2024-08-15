Втрати Росії у війні вже перевалили за 595 тисяч у живій силі
Четвер, 15 серпня 2024, 07:34
Сили оборони продовжують знищувати ворога – лише за минулу добу знешкодили 1 220 загарбників, спалили 47 артилерійських систем та 8 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 595 620 (+1 220) осіб,
- танків – 8 484 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 16 426 (+24) од,
- артилерійських систем – 16 868 (+47) од,
- РСЗВ – 1 154 (+3) од,
- засобів ППО – 922 (+1) од,
- літаків – 367 (+1) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 598 (+50) од,
- крилатих ракет – 2 428 (+2) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 775 (+65) од,
- спеціальної техніки – 2 813 (+0) од.
Дані уточнюються.