Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери России в войне уже перевалили за 595 тысяч в живой силе

Ирина БалачукЧетверг, 15 августа 2024, 07:34
Потери России в войне уже перевалили за 595 тысяч в живой силе
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают уничтожать врага – только за минувшие сутки обезвредили 1 220 захватчиков, сожгли 47 артиллерийских систем и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 595 620 (+1 220) человек,
  • танков – 8 484 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 426 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 16 868 (+47) ед,
  • РСЗО – 1 154 (+3) ед,
  • средств ПВО – 922 (+1) ед,
  • самолетов – 367 (+1) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50) ед,
  • крылатых ракет – 2 428 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 775 (+65) ед,
  • специальной техники – 2 813 (+0) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Росcия
Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше
В Генштабе подтвердили поражение четырех аэродромов на территории РФ
В Австрии объявили обвинение экс-разведчику, которого подозревают в шпионаже на Россию
Последние новости
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
12:46
Футбол"Кривбасс" – "Бетис": анонс матча плей-офф Лиги конференций УЕФА
12:45
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии
12:40
видео"Кормят гадостью, в палате грибок": боец объявил голодовку из-за условий в больнице Одессы
Все новости...
Реклама:
Реклама: