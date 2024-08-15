WSJ: Зеленський схвалив план підриву "Північних потоків", але спробував скасувати його після втручання ЦРУ

Видання The Wall Street Journal випустило розслідування щодо підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року, у якому заявляють, що операцію схвалив президент України Володимир Зеленський, а потім намагався скасовувати, коли про неї дізналося ЦРУ.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела

Деталі: За інформацією видання, у травні 2022 року кілька українських військових високопосадовців і бізнесменів зібралися на зустрічі, де хтось із присутніх запропонував зруйнувати "Північний потік". Нібито було досягнуто домовленості, що бізнесмени профінансують і допоможуть реалізувати проєкт, оскільки армія не мала на це коштів.

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За словами людей, які брали участь в операції, вона коштувала близько 300 тис. доларів. У ній була задіяна невелика орендована яхта та екіпаж з шести людей. Серед яких були підготовлені цивільні водолази, зокрема – жінка. Її присутність мала допомогти створити ілюзію, що водолази були групою друзів у прогулянковому круїзі.

Операцією, за даними WSJ, керував неназваний генерал із досвідом участі в спеціальних операціях, який безпосередньо підпорядковувався тодішньому головкому ЗСУ Валерію Залужному. Також він залучив до координації атаки деяких офіцерів, серед яких був колишній розвідник Роман Червінський.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський спершу усно схвалив план операції, однак коли ЦРУ звернулося до нього з проханням зупинити операцію — він наказав припинити її. Зеленський передав вказівку Залужному, але той проігнорував наказ.

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За словами трьох людей, на яких посилається видання, генерал сказав президентові, що диверсійна група, після того, як її відправили, перебувала без зв'язку з зовнішнім світом і не могла бути відкликана, оскільки будь-який контакт з ними міг би скомпрометувати операцію.

У текстовому листуванні з виданням Залужний відповів, що йому нічого не відомо про операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Також він додав, що Збройні сили України не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав би в них участі.

WSJ пише, що у вересні 2022 року учасники операції орендували 50-футову прогулянкову яхту під назвою "Андромеда" в німецькому портовому місті Росток на Балтиці. За словами українських офіцерів і людей, знайомих з німецьким розслідуванням, яхта була орендована за допомогою польської туристичної агенції, яку створила українська розвідка для прикриття фінансових операцій майже десять років тому.

На місці диверсії водолази працювали парами та заклали на глибині вибуховий пристрій.

"Працюючи в непроглядній темряві крижаної води, вони працювали з потужною вибухівкою, відомою як HMX, що була під'єднана до детонаторів з таймером. Невеликої кількості легкої вибухівки було б достатньо, щоб розірвати труби високого тиску", — йдеться в матеріалі.

Також WSJ зазначає, що учасники операції обговорювали можливе скасування операції через погану погоду: "Несприятливі погодні умови змусили екіпаж зробити незаплановану зупинку у шведському порту Сандхамн. Один з водолазів випадково впустив на дно моря вибуховий пристрій. Екіпаж коротко обговорював, чи не припинити операцію через погану погоду, але шторм незабаром вщух, розповіли двоє людей, знайомих з операцією".

У матеріалі видання йдеться й про те, що німецькі слідчі змогли знайти сліди вибухівки, відбитки пальців і зразки ДНК екіпажу через те, що диверсійна група, поспішаючи, не помила орендоване судно. Пізніше слідчі ідентифікували номери їхніх мобільних телефонів.

Крім того, WSJ додає, що чотири українські високопосадовці з питань оборони і безпеки, які або брали участь у цьому плануванні, або були безпосередньо обізнані про нього заявили, що трубопроводи були законною ціллю в оборонній війні України проти Росії.

Німецьке розслідування не встановило прямого зв'язку між президентом Зеленським і таємною операцією.

Що передувало: