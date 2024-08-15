В окупованому Бердянську пролунав вибух – МВА
Четвер, 15 серпня 2024, 09:46
Рано-вранці 15 серпня у центрі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух, повідомила офіційна голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Джерело: Галіціна у Telegram
Пряма мова голови МВА: "Мешканці центральної частини міста після 5-ї ранку почули гучний вибух. За наявною інформацією, місце інциденту оточили російські силовики".
Реклама:
Деталі: Більше інформації Галіціна пообіцяла повідомити згодом.