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В окупованому Бердянську пролунав вибух – МВА

Ірина БалачукЧетвер, 15 серпня 2024, 09:46
В окупованому Бердянську пролунав вибух – МВА
Скриншот з google.maps

Рано-вранці 15 серпня у центрі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух, повідомила офіційна голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Джерело: Галіціна у Telegram

Пряма мова голови МВА: "Мешканці центральної частини міста після 5-ї ранку почули гучний вибух. За наявною інформацією, місце інциденту оточили російські силовики".

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Деталі: Більше інформації Галіціна пообіцяла повідомити згодом.

Запорізька областьвибух
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