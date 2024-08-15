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В оккупированном Бердянске прогремел взрыв – ГВА

Ирина БалачукЧетверг, 15 августа 2024, 09:46
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв – ГВА
Скриншот с google.maps

Рано утром 15 августа в центре временно оккупированного Бердянска Запорожской области прогремел взрыв, сообщила официальный глава Бердянской ГВА Виктория Галицина.

Источник: Галицина в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "Жители центральной части города после 5 утра услышали громкий взрыв. По имеющейся информации, место инцидента окружили российские силовики".

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Детали: Больше информации Галицина пообещала сообщить позже.

Запорожская областьвзрыв
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