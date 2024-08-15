В оккупированном Бердянске прогремел взрыв – ГВА
Четверг, 15 августа 2024, 09:46
Рано утром 15 августа в центре временно оккупированного Бердянска Запорожской области прогремел взрыв, сообщила официальный глава Бердянской ГВА Виктория Галицина.
Источник: Галицина в Telegram
Прямая речь главы ГВА: "Жители центральной части города после 5 утра услышали громкий взрыв. По имеющейся информации, место инцидента окружили российские силовики".
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Детали: Больше информации Галицина пообещала сообщить позже.