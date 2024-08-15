Росіяни убили у Херсоні 2 волонтерів, які роздавали воду мешканцям

Двоє волонтерів загинули у Херсоні – окупанти атакували чоловіків з дрона вдень 14 серпня, коли вони розливали безкоштовну воду місцевим мешканцям.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Одразу двох волонтерів втратив благодійний фонд "Маві Хіляль Україна". Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада. Вночі у лікарні помер ще один із поранених учора у Дніпровському районі чоловіків – Владислав Завтур. Йому був 61 рік.



Учора (14 серпня – ред.), коли вони розливали безкоштовну воду херсонцям, російські терористи атакували з дрона. Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер за кілька годин".



Деталі: За словами голови МВА, ці люди протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб і питну воду.

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Також вони розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.