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Россияне убили в Херсоне 2 волонтеров, которые раздавали воду жителям

Ирина БалачукЧетверг, 15 августа 2024, 11:14
Россияне убили в Херсоне 2 волонтеров, которые раздавали воду жителям
Погибшие волонтеры. Фото из Telegram Романа Мрочко

Двое волонтеров погибли в Херсоне – оккупанты атаковали мужчин с дрона днем 14 августа, когда они разливали бесплатную воду местным жителям.

Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Сразу двух волонтеров потерял благотворительный фонд "Мави Хиляль Украина". Сразу на двух друзей обеднела Херсонская община. Ночью в больнице умер еще один из раненых вчера в Днепровском районе мужчин – Владислав Завтур. Ему был 61 год.

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Вчера (14 августа – ред.), когда они разливали бесплатную воду херсонцам, российские террористы атаковали с дрона. Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур умер через несколько часов".

Детали: По словам главы ГВА, эти люди в течение длительного времени возили из Николаева в Херсон бесплатные хлеб и питьевую воду.

Также они начали программу по обеспечению сжиженным газом жителей Антоновского старостинского округа.

Херсонволонтерыжертвывойна
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