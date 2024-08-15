Литва заборонила в'їзд усім легковим авто, які зареєстровані у Білорусі

З 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, які зареєстровані у Білорусі, буде заборонений, повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Заборона поширюється на всі легкові машини незалежно від громадянства власника або водія.

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Видання нагадує, що запроваджене з 18 липня обмеження на в'їзд до Литви легкових транспортних засобів, зареєстрованих на території Білорусі, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на авто, які належать громадянам Білорусі, що мають дійсну візу або посвідку на тимчасове/постійне проживання в країнах ЄС.

З п’ятниці заборона поширюється на всі зареєстровані в Білорусі легкові автомобілі.

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