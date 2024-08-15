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Литва заборонила в'їзд усім легковим авто, які зареєстровані у Білорусі

Ірина Балачук, Христина БондарєваЧетвер, 15 серпня 2024, 12:00
Литва заборонила в'їзд усім легковим авто, які зареєстровані у Білорусі
Фото lsm.lv

З 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, які зареєстровані у Білорусі, буде заборонений, повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Заборона поширюється на всі легкові машини незалежно від громадянства власника або водія.

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Видання нагадує, що запроваджене з 18 липня обмеження на в'їзд до Литви легкових транспортних засобів, зареєстрованих на території Білорусі, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на авто, які належать громадянам Білорусі, що мають дійсну візу або посвідку на тимчасове/постійне проживання в країнах ЄС. 

З п’ятниці заборона поширюється на всі зареєстровані в Білорусі легкові автомобілі.  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • З 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їжджати до Латвії.
  • Естонія слідом за Латвією та Литвою також заборонила в'їзд легковим автомобілям з виданими в Білорусі реєстраційними номерами.

ЛитваавтоБілоруськордон
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