Литва запретила въезд всем легковым авто, которые зарегистрированы в Беларуси

С 16 августа въезд в Литву всех легковых авто, которые зарегистрированы в Беларуси, будет запрещен, сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Запрет распространяется на все легковые машины независимо от гражданства владельца или водителя.

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Издание напоминает, что введенное с 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, которые не предназначены для продажи, а также на авто, принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу или вид на временное/постоянное проживание в странах ЕС.

С пятницы запрет распространяется на все зарегистрированные в Беларуси легковые автомобили.

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