Литва запретила въезд всем легковым авто, которые зарегистрированы в Беларуси
Четверг, 15 августа 2024, 12:00
С 16 августа въезд в Литву всех легковых авто, которые зарегистрированы в Беларуси, будет запрещен, сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Запрет распространяется на все легковые машины независимо от гражданства владельца или водителя.
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Издание напоминает, что введенное с 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, которые не предназначены для продажи, а также на авто, принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу или вид на временное/постоянное проживание в странах ЕС.
С пятницы запрет распространяется на все зарегистрированные в Беларуси легковые автомобили.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- С 16 июля легковые автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не могут въезжать в Латвию.
- Эстония вслед за Латвией и Литвой также запретила въезд легковым автомобилям с выданными в Беларуси регистрационными номерами.