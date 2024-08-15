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Першого в Україні робота-пожежника допустили до експлуатації у військах

Анастасія ПроцЧетвер, 15 серпня 2024, 12:12
Першого в Україні робота-пожежника допустили до експлуатації у військах
фото: Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що до експлуатації у підрозділах Збройних сил першого в Україні пожежного наземного робота, який працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості.

Джерело: Міноборони

Деталі: Зазначається, що робот складається з рухомої гусеничної платформи та устаткуванням із водою або спеціальною піною. Він працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості та до 400 м — на пересіченій. 

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За допомогою пульта керування оператор із безпечного місця направляє робота до епіцентру загорання. Потік води можна регулювати дистанційно. Також, завдяки відеокамері  об’єктивного контролю, яка встановлена на платформі, оператор отримує зображення з небезпечної ділянки, де відбувається ліквідація загорання.

У Міністерстві оборони зазначили, що спершу робот-пожежник розроблявся для потреб цивільних надзвичайно-рятувальних служб, однак машиною зацікавились військові.

"Такий робот потрібен,  наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців. На вимогу військових ця роботизована платформа отримала посилену ходову частину. Також збільшено дальність управління і час автономної роботи", — йдеться в повідомленні.

Також завдяки гусеничному шасі робот може долати складний рельєф місцевості, переїжджати палаючі уламки, працювати при екстремальних температурах і за допомогою свого водомета створювати так звану "водну стіну".

МіноборониЗбройні сили
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