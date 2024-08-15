Первого в Украине робота-пожарного допустили к эксплуатации в войсках

В Министерстве обороны сообщили, что к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил первого в Украине пожарного наземного робота, который работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности.

Источник: Минобороны

Детали: Отмечается, что робот состоит из подвижной гусеничной платформы и оборудованием с водой или специальной пеной. Он работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности и до 400 м — на пересеченной.

Реклама:

С помощью пульта управления оператор из безопасного места направляет робота к эпицентру возгорания. Поток воды можно регулировать дистанционно. Также, благодаря видеокамере объективного контроля, которая установлена на платформе, оператор получает изображение с опасного участка, где происходит ликвидация возгорания.

В Министерстве обороны отметили, что сначала робот-пожарный разрабатывался для нужд гражданских чрезвычайно-спасательных служб, однако машиной заинтересовались военные.

"Такой робот нужен, например, на местности, где есть невзорвавшиеся боеприпасы, в приближении к технике, которая горит и в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих. По требованию военных эта роботизированная платформа получила усиленную ходовую часть. Также увеличена дальность управления и время автономной работы", — говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Также благодаря гусеничному шасси робот может преодолевать сложный рельеф местности, переезжать горящие обломки, работать при экстремальных температурах и с помощью своего водомета создавать так называемую "водную стену".