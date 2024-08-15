Sky News: Україна використовує британські танки Challenger 2 в операції на Курщині

Телеканал Sky News з посиланням на власні джерела, пише, що українські війська задіяли під час наступу на території Курської області РФ британські танки Challenger 2.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Якщо це підтвердиться, це буде перший випадок, коли британські танки були використані українськими військовими в бою на території Росії.

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Міністерство оборони Британії відмовилося коментувати оперативні деталі. Збройні сили України теж не надали коментарів.

Велика Британія підтвердила, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії, відповідно до урядової політики. Джерело телеканалу повідомило, що це стосується танків Challenger 2, і вказало, що вони були використані під час української операції, яка розпочалася 6 серпня.

Подробиці про те, як і коли українські війська розгорнули танки Challenger 2 в Курській області Росії, не відомі – так само, як і кількість танків, які могли бути задіяні.

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82-а десантно-штурмова бригада Збройних сил України, яка з минулого року експлуатує британські бойові танки, брала участь у Курській операції.

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