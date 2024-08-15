Sky News: Украина использует британские танки Challenger 2 в операции на Курщине

Телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники, пишет, что украинские войска задействовали во время наступления на территории Курской области РФ британские танки Challenger 2.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Если это подтвердится, это будет первый случай, когда британские танки были использованы украинскими военными в бою на территории России.

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Министерство обороны Британии отказалось комментировать оперативные детали. Вооруженные силы Украины тоже не предоставили комментариев.

Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, в соответствии с правительственной политикой. Источник телеканала сообщил, что это касается танков Challenger 2, и указал, что они были использованы во время украинской операции, которая началась 6 августа.

Подробности о том, как и когда украинские войска развернули танки Challenger 2 в Курской области России, не известны – так же, как и количество танков, которые могли быть задействованы.

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82-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, которая с прошлого года эксплуатирует британские боевые танки, участвовала в Курской операции.

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