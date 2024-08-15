Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Sky News: Украина использует британские танки Challenger 2 в операции на Курщине

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 15 августа 2024, 13:08
Sky News: Украина использует британские танки Challenger 2 в операции на Курщине
Challenger 2. Иллюстративное фото: Getty Images

Телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники, пишет, что украинские войска задействовали во время наступления на территории Курской области РФ британские танки Challenger 2.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Если это подтвердится, это будет первый случай, когда британские танки были использованы украинскими военными в бою на территории России.

Реклама:

Министерство обороны Британии отказалось комментировать оперативные детали. Вооруженные силы Украины тоже не предоставили комментариев.

Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, в соответствии с правительственной политикой. Источник телеканала сообщил, что это касается танков Challenger 2, и указал, что они были использованы во время украинской операции, которая началась 6 августа.

Подробности о том, как и когда украинские войска развернули танки Challenger 2 в Курской области России, не известны – так же, как и количество танков, которые могли быть задействованы.

ВИДЕО ДНЯ

82-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, которая с прошлого года эксплуатирует британские боевые танки, участвовала в Курской операции.

Напоминим:

  • Великобритания согласилась передать Украине 14 своих танков Challenger 2 в январе 2023 года, что побудило Германию и Соединенные Штаты предоставить свои танки. Согласно политике правительства Великобритании, использование любого оружия, предоставленного Украине, должно соответствовать нормам международного права. Военная помощь направлена на то, чтобы помочь украинским военным защитить себя от российской агрессии.
  • В среду газета Times сообщила, что бывший министр обороны Бен Уоллес рассказал, как во время своего пребывания в должности он давал разрешение Украине поражать цели на территории России, используя "любое оружие, которое ей было предоставлено", за исключением крылатых ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Он предположил, что те же самые правила применяются к Курской операции Украины в России.
  • Уоллес заявил, что если атака была направлена на уничтожение логистики и инфраструктуры, которые поддерживают российское вторжение в Украину, то для Украины было "абсолютно законным" использовать британское оружие.
  • По данным издания The Telegraph, Британия не позволила Украине использовать Storm Shadow во время наступления на Курщине.
  • А глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.

Курская область Великобританиятанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Курская область
Россия обеспокоена и роет окопы: боится быстрого продвижения украинцев на Курщине – ISW
Оперштаб Курской области объявил эвакуацию целого Глушковского района
Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше
Последние новости
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
12:46
Футбол"Кривбасс" – "Бетис": анонс матча плей-офф Лиги конференций УЕФА
12:45
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии
12:40
видео"Кормят гадостью, в палате грибок": боец объявил голодовку из-за условий в больнице Одессы
Все новости...
Реклама:
Реклама: