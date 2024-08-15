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В ОП заперечили причетність України до підриву "Північних потоків" і вказали на Росію

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 15 серпня 2024, 13:20
В ОП заперечили причетність України до підриву Північних потоків і вказали на Росію
Офіс президента. ілюстративне фото з Facebook ОП

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву російських "Північних потоків" у Балтійському морі і вказав на Росію.

Джерело: Подоляк у коментарі агентству Reuters у четвер, пише "Європейська правда"

Деталі: Радник Єрмака зазначив, що такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів. 

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"А хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки Росія", – заявив Подоляк. 

"Україна не має нічого спільного з вибухами на Nord Stream", – запевнив радник, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

Передісторя: 

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  • Польська прокуратура заявила 14 серпня, що Польща отримала європейський ордер на арешт, виданий Берліном у зв'язку з підривом, але підозрюваний – українець на ім'я Володимир - вже покинув Польщу.
  • 15 серпня газета Wall Street Journal повідомила, що до того, що сталося, причетні українські високопосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.

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