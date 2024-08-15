В ОП отрицают причастность Украины к подрыву "Северных потоков" и указали на Россию

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отрицает причастность Украины к подрыву российских "Северных потоков" в Балтийском море и указывает на Россию.

Источник: Подоляк в комментарии агентству Reuters в четверг, пишет "Европейская правда"

Детали: Советник Ермака отметил, что такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов.

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"А кто всем этим обладал на момент взрыва? Только Россия", - заявил Подоляк.

"Украина не имеет ничего общего со взрывами на Nord Stream", - заверил советник, добавив, что Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от взрывов.

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Польская прокуратура заявила 14 августа, что Польша получила европейский ордер на арест, выданный Берлином в связи с подрывом, но подозреваемый – украинец по имени Владимир - уже покинул Польшу.

15 вгуста газета Wall Street Journal сообщила, что к случившемуся причастны украинские чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.