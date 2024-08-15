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Росіяни скинули КАБи на підприємство в Харківській області: є жертви

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 серпня 2024, 16:46

Щонайменше двоє мирних мешканців загинули, ще один постраждав унаслідок ворожого авіаудару РФ по цивільному підприємству в Харківській області.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району.

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Двоє цивільних, на жаль, загинули".

Деталі: За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства, додав Синєгубов.

Екстрені служби працюють на місцях влучання, зазначив очільник області.

Харківська областьвійна
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