Россияне сбросили УАБы на предприятие в Харьковской области: есть жертвы
Четверг, 15 августа 2024, 16:46
По меньшей мере двое мирных жителей погибли, еще один пострадал в результате вражеского авиаудара РФ по гражданскому предприятию в Харьковской области.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района.
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Двое гражданских, к сожалению, погибли".
Детали: По предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия, добавил Синегубов.
Экстренные службы работают на местах попадания, отметил глава области.