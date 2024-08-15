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Россияне сбросили УАБы на предприятие в Харьковской области: есть жертвы

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 августа 2024, 16:46

По меньшей мере двое мирных жителей погибли, еще один пострадал в результате вражеского авиаудара РФ по гражданскому предприятию в Харьковской области.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района.

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Двое гражданских, к сожалению, погибли".

Детали: По предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия, добавил Синегубов.

Экстренные службы работают на местах попадания, отметил глава области.

Харьковская областьвойна
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