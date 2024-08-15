Десяток знищених вояк РФ за кілька хвилин: ССО показали результати засідки на Курщині
Четвер, 15 серпня 2024, 18:20
В результаті вдалої операції воїни 8 полку Сил спецоперацій знищили десяток росіян у Курській області РФ.
Джерело: пресслужба ССО в соцмережах
Деталі: Повідомляється, що під час проведення спеціальних дій в тилу противника оператори групи спеціального призначення знищили ворожу вантажівку, заповнену військовослужбовцями РФ.
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Частина із них намагалася укритися в посадці, але також була знищена операторами ССпО.
Дослівно: "Для виконання завдання нашим воїнам знадобилося кілька хвилин. Після чого група продовжила бойову роботу на інших ділянках".
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