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Десяток знищених вояк РФ за кілька хвилин: ССО показали результати засідки на Курщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 серпня 2024, 18:20
Десяток знищених вояк РФ за кілька хвилин: ССО показали результати засідки на Курщині
скриншот

В результаті вдалої операції воїни 8 полку Сил спецоперацій знищили десяток росіян у Курській області РФ.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що під час проведення спеціальних дій в тилу противника оператори групи спеціального призначення знищили ворожу вантажівку, заповнену військовослужбовцями РФ.

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Частина із них намагалася укритися в посадці, але також була знищена операторами ССпО.

Дослівно: "Для виконання завдання нашим воїнам знадобилося кілька хвилин. Після чого група продовжила бойову роботу на інших ділянках".

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