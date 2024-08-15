Десяток уничтоженных вояк РФ за несколько минут: ССО показали результаты засады на Курщине
Четверг, 15 августа 2024, 18:20
В результате удачной операции воины 8 полка Сил спецопераций уничтожили десяток российских военнных в Курской области РФ.
Источник: пресс-служба ССО в соцсетях
Детали: Сообщается, что во время проведения специальных действий в тылу противника операторы группы специального назначения уничтожили вражеский грузовик, заполненный военнослужащими РФ.
Реклама:
Часть из них пыталась укрыться в посадке, но также была уничтожена операторами ССпО.
Дословно: "Для выполнения задачи нашим воинам понадобилось несколько минут. После чего группа продолжила боевую работу на других участках".