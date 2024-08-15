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Десяток уничтоженных вояк РФ за несколько минут: ССО показали результаты засады на Курщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 августа 2024, 18:20
Десяток уничтоженных вояк РФ за несколько минут: ССО показали результаты засады на Курщине
скриншот

В результате удачной операции воины 8 полка Сил спецопераций уничтожили десяток российских военнных в Курской области РФ.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях

Детали: Сообщается, что во время проведения специальных действий в тылу противника операторы группы специального назначения уничтожили вражеский грузовик, заполненный военнослужащими РФ.

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Часть из них пыталась укрыться в посадке, но также была уничтожена операторами ССпО.

Дословно: "Для выполнения задачи нашим воинам понадобилось несколько минут. После чего группа продолжила боевую работу на других участках".

ССОКурская область
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