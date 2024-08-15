На Донеччині внаслідок обстрілів РФ у четвер загинули 3 людини, ще 3 отримали поранення

В Донецькій області в результаті російських обстрілів у четвер загинули три людини і ще три отримали поранення.

Джерело: повідомлення керівника Донецької ОДА Вадима Філашкіна

Дослівно: "1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. У Миколаївці Костянтинівської громади росіяни вбили 37-річного чоловіка, поціливши зі ствольної артилерії в його будинок".



Деталі: 3 людини постраждали внаслідок обстрілу заправки у Покровському районі.

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Оновлено від 20:47: пізніше Філашкін повідоми про ще 2 загиблих цивільних у Верхньокам'янському Званівської громади Донецької області.

"Вже ввечері росіяни обстріляли село з артилерії — вбили 39-річного чоловіка і 60-річну жінку", - написав він.