Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области в результате обстрелов РФ в четверг погибли 3 человека, еще 3 получили ранения

Александр ШумилинЧетверг, 15 августа 2024, 20:47
В Донецкой области в результате обстрелов РФ в четверг погибли 3 человека, еще 3 получили ранения

В Донецкой области в результате российских обстрелов в четверг погибли три человека и еще три получили ранения.

Источник: сообщение руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Дословно: "1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. В Николаевке Константиновской громады россияне убили 37-летнего мужчину, попав из ствольной артиллерии в его дом".

Реклама:

Детали: 3 человека пострадали в результате обстрела заправки в Покровском районе.

Обновлено от 20:47: позже Филашкин сообщил о еще 2 погибших гражданских в Верхнекаменском Звановской громады Донецкой области.

"Уже вечером россияне обстреляли село из артиллерии - убили 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину", - написал он.

Донецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Суд продлил круглосуточный домашний арест депутата Тищенко

карта, видеоЗеленский: ВСУ уже контролируют почти 100 населенных пунктов России

фотоСыновья главы общины под Киевом "обросли" имуществом на десятки миллионов – Bihus.Info

Во вторник графики отключения света будут действовать 8 часов

Трамп похвастался, что его кандидатуру якобы поддержала Тейлор Свифт

Акции оружейных компаний Германии упали на фоне дискуссии о помощи Украине

Все новости...
Донецкая область
Жителей Покровска призвали эвакуироваться: враг почти в 10 км от города
Пока Киев имеет успехи на Курщине, россияне постепенно оккупируют Донецкую область – Politico
Россияне оккупировали еще два населенных пункта в Донецкой области – DeepState
Последние новости
23:51
Генштаб: На Покровском направлении Силы обороны отбили 60 штурмов
23:40
обновляетсяРоссияне с нескольких направлений запустили ударные БпЛА, на Киевщине работает ППО
23:26
Как распознать страх одиночества и справиться с ним: советы
23:26
Суд продлил круглосуточный домашний арест депутата Тищенко
22:47
В Донецкой области усилили комендантский час еще в двух населенных пунктах
22:05
Президент просит послов работать над расширением разрешения ударов по России
21:54
Лавров исключил возможность переговоров с Украиной после наступления ВСУ в Курской области
21:49
"Я с надеждой спрашивала, может это "не оно?" История женщины, которая второй раз борется с раком
21:34
карта, видеоЗеленский: ВСУ уже контролируют почти 100 населенных пунктов России
21:30
Президента Грузии пригласили на саммит Крымской платформы
Все новости...
Реклама:
Реклама: