В Донецкой области в результате обстрелов РФ в четверг погибли 3 человека, еще 3 получили ранения

В Донецкой области в результате российских обстрелов в четверг погибли три человека и еще три получили ранения.

Источник: сообщение руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Дословно: "1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. В Николаевке Константиновской громады россияне убили 37-летнего мужчину, попав из ствольной артиллерии в его дом".

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Детали: 3 человека пострадали в результате обстрела заправки в Покровском районе.

Обновлено от 20:47: позже Филашкин сообщил о еще 2 погибших гражданских в Верхнекаменском Звановской громады Донецкой области.

"Уже вечером россияне обстреляли село из артиллерии - убили 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину", - написал он.