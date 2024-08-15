В Донецкой области в результате обстрелов РФ в четверг погибли 3 человека, еще 3 получили ранения
Четверг, 15 августа 2024, 20:47
В Донецкой области в результате российских обстрелов в четверг погибли три человека и еще три получили ранения.
Источник: сообщение руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина
Дословно: "1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. В Николаевке Константиновской громады россияне убили 37-летнего мужчину, попав из ствольной артиллерии в его дом".
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Детали: 3 человека пострадали в результате обстрела заправки в Покровском районе.
Обновлено от 20:47: позже Филашкин сообщил о еще 2 погибших гражданских в Верхнекаменском Звановской громады Донецкой области.
"Уже вечером россияне обстреляли село из артиллерии - убили 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину", - написал он.