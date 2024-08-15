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У Раді рекомендують прийняти закони щодо позбавлення державних нагород за підтримку РФ

Тетяна ОлійникЧетвер, 15 серпня 2024, 20:03
У Раді рекомендують прийняти закони щодо позбавлення державних нагород за підтримку РФ
Фото - Getty Images

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти закони щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії.

Джерело: сайт ВР

Дослівно: "Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України".

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Деталі: Для досягнення цієї мети в комітеті пропонують:

  • встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України;
  • передбачити, що особа, засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, яка має державну нагороду України, може бути позбавлена за обвинувальним вироком суду цієї державної нагороди України;
  • запровадити механізм забезпечення виконання покарання у виді позбавлення державної нагороди України;
  • встановити, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених такими нагородами.
  • встановити, що підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, тощо.

Що передувало:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно позбавити "зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого" та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.

законодавствоВерховна Рада
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