В Раде рекомендуют принять законы о лишении государственных наград за поддержку РФ

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять законы о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду России.

Источник: сайт ВР

Дословно: "Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства Украины о лишении государственных наград лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, их представителей, или совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдание и признание правомерной оккупации территории Украины".

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Детали: Для достижения этой цели в комитете предлагают:

установить новый вид наказания - лишение государственной награды Украины;

предусмотреть, что лицо, осужденное за тяжкое или особо тяжкое преступление, уголовное преступление против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которое имеет государственную награду Украины, может быть лишено по обвинительному приговору суда этой государственной награды Украины;

ввести механизм обеспечения исполнения наказания в виде лишения государственной награды Украины;

установить, что лицо, лишенное государственных наград Украины, теряет право на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных такими наградами.

установить, что основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины, других форм награждения, может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины, и тому подобное.

Что предшествовало:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо лишить "предателей, которые сбежали в Россию после 24 февраля" и коллаборационистов любых званий и наград в Украине.