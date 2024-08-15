В Раде рекомендуют принять законы о лишении государственных наград за поддержку РФ
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять законы о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду России.
Источник: сайт ВР
Дословно: "Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства Украины о лишении государственных наград лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, их представителей, или совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдание и признание правомерной оккупации территории Украины".
Детали: Для достижения этой цели в комитете предлагают:
- установить новый вид наказания - лишение государственной награды Украины;
- предусмотреть, что лицо, осужденное за тяжкое или особо тяжкое преступление, уголовное преступление против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которое имеет государственную награду Украины, может быть лишено по обвинительному приговору суда этой государственной награды Украины;
- ввести механизм обеспечения исполнения наказания в виде лишения государственной награды Украины;
- установить, что лицо, лишенное государственных наград Украины, теряет право на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных такими наградами.
- установить, что основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины, других форм награждения, может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины, и тому подобное.
Что предшествовало:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо лишить "предателей, которые сбежали в Россию после 24 февраля" и коллаборационистов любых званий и наград в Украине.