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Мешканців Покровська закликали евакуюватися: ворог майже за 10 км від міста

Тетяна ОлійникЧетвер, 15 серпня 2024, 20:27
Мешканців Покровська закликали евакуюватися: ворог майже за 10 км від міста
фото: "Суспільне"

Російська армія підійшла до Покровська Донецької області майже на 10 км від околиць міста. Жителів закликали покинути місто.

Джерело: керівник Покровської МВА Сергій Добряк

Пряма мова: "Бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов в притул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки понад 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що під час всіх тих обстрілів, які були по нашій громаді та місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну, чи житлову. Гинуть люди".

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Деталі: Голова МВА закликав цивільне населення негайно евакуюватися з міста. Особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку. 

Охочих евакуюватися закликають звертатися за телефонами: 0-800-408-911 або:

  • контактний  центр Покровської МВА: 0800300101;
  • волонтери БФ "Схід SOS": евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, з домашніми улюбленцями: 0800332614  з понеділка по суботу з 08.00 до 18.00 години;
  • волонтери ГО "Проліска" для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 0932022232 та 0964041034.

Донецька областьвійнаевакуаціябойові дії
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