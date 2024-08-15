Жителей Покровска призвали эвакуироваться: враг почти в 10 км от города
Четверг, 15 августа 2024, 20:27
Российская армия подошла к Покровску Донецкой области почти на 10 км от окраин города. Жителей призвали покинуть город.
Источник: руководитель Покровской МВА Сергей Добряк
Прямая речь: "Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей общине, к городу Покровск. Лишь немного более 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что во время всех тех обстрелов, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди".
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Детали: Председатель МВА призвал гражданское население немедленно эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.
Желающих эвакуироваться призывают обращаться по телефонам: 0-800-408-911 или:
- контактный центр Покровской МВА: 0800300101;
- волонтеры БФ "Восток SOS": эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними любимцами: 0800332614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00 часов;
- волонтеры ОО "Пролиска" для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 0932022232 и 0964041034.