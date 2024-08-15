Жителей Покровска призвали эвакуироваться: враг почти в 10 км от города

Российская армия подошла к Покровску Донецкой области почти на 10 км от окраин города. Жителей призвали покинуть город.

Источник: руководитель Покровской МВА Сергей Добряк

Прямая речь: "Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей общине, к городу Покровск. Лишь немного более 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что во время всех тех обстрелов, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди".

Реклама:

Детали: Председатель МВА призвал гражданское население немедленно эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.

Желающих эвакуироваться призывают обращаться по телефонам: 0-800-408-911 или: