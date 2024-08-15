ЗМІ: США вагаються через застосування ЗСУ їхньої зброї у Курській області

США поки що вважають несподіване вторгнення України в Курську область Росії захисним кроком, що дозволяє Києву використовувати американську техніку, але вони висловили занепокоєння з приводу потенційних ускладнень у міру того, як українські війська просуваються вглиб російської території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Американські офіційні особи заявили, що головні цілі Києва залишаються незрозумілими.

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"Це ускладнює політику тим більше, чим більше вони просуваються в Росію без визначених умов", – сказав американський посадовець на умовах анонімності.

За його словами, якщо Україна почне захоплювати села та інші невійськові об'єкти, використовуючи американську зброю і техніку, це може викликати питання про те, чи перебуває вона в рамках обмежень, накладених Вашингтоном.

Інший посадовець розповів, що політика Вашингтона у сфері озброєнь не розрахована на те, що Україна вторгнеться в Росію, хоча технічно Київ дотримується цих обмежень. Як наслідок, за його словами, адміністрація президента Джо Байдена не зайняла сильної публічної позиції на підтримку чи засудження цієї операції.

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Було незрозуміло, яка саме зброя чи техніка американського виробництва була використана під час вторгнення.

Адміністрація працює над тим, щоб визначити, які насправді цілі переслідує Україна у своєму наступі, який, за словами американських посадовців, застав Вашингтон зненацька.

Один посадовець сказав, що розвідка вказує на принаймні деяке переміщення російських військ з Харківської області в напрямку Курської області.

"Ми матимемо чіткішу картину в найближчі тижні", – сказав один посадовець.

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України у Курській області назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.