Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: США вагаються через застосування ЗСУ їхньої зброї у Курській області

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінЧетвер, 15 серпня 2024, 20:54
ЗМІ: США вагаються через застосування ЗСУ їхньої зброї у Курській області
Фото: Getty Images

США поки що вважають несподіване вторгнення України в Курську область Росії захисним кроком, що дозволяє Києву використовувати американську техніку, але вони висловили занепокоєння з приводу потенційних ускладнень у міру того, як українські війська просуваються вглиб російської території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Американські офіційні особи заявили, що головні цілі Києва залишаються незрозумілими.

Реклама:

"Це ускладнює політику тим більше, чим більше вони просуваються в Росію без визначених умов", – сказав американський посадовець на умовах анонімності.

За його словами, якщо Україна почне захоплювати села та інші невійськові об'єкти, використовуючи американську зброю і техніку, це може викликати питання про те, чи перебуває вона в рамках обмежень, накладених Вашингтоном.

Інший посадовець розповів, що політика Вашингтона у сфері озброєнь не розрахована на те, що Україна вторгнеться в Росію, хоча технічно Київ дотримується цих обмежень. Як наслідок, за його словами, адміністрація президента Джо Байдена не зайняла сильної публічної позиції на підтримку чи засудження цієї операції.

ВІДЕО ДНЯ

Було незрозуміло, яка саме зброя чи техніка американського виробництва була використана під час вторгнення.

Адміністрація працює над тим, щоб визначити, які насправді цілі переслідує Україна у своєму наступі, який, за словами американських посадовців, застав Вашингтон зненацька.

Один посадовець сказав, що розвідка вказує на принаймні деяке переміщення російських військ з Харківської області в напрямку Курської області.

"Ми матимемо чіткішу картину в найближчі тижні", – сказав один посадовець.

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України у Курській області назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.

СШАармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
США
Байден підтримав проведення нових виборів у Венесуелі
Politico: Адміністрація Байдена "відкрита" до відправки Україні ракет великої дальності для F-16
Хакери РФ намагались викрасти у експосла США в Україні пароль електронної пошти
Останні новини
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
12:58
Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
12:46
футбол"Кривбас" – "Бетіс": анонс матчу плейоф Ліги конференцій УЄФА
12:45
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
12:40
відео"Годують гидотою, в палаті грибок": боєць оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: