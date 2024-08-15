СМИ: США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в Курской области

США пока считают неожиданное вторжение Украины в Курскую область России защитным шагом, позволяющим Киеву использовать американскую технику, но они выразили беспокойство по поводу потенциальных осложнений по мере того, как украинские войска продвигаются вглубь российской территории.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Американские официальные лица заявили, что главные цели Киева остаются непонятными.

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"Это усложняет политику тем больше, чем больше они продвигаются в Россию без определенных условий", – сказал американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, если Украина начнет захватывать села и другие невоенные объекты, используя американское оружие и технику, это может вызвать вопросы о том, находится ли она в рамках ограничений, наложенных Вашингтоном.

Другой чиновник рассказал, что политика Вашингтона в сфере вооружений не рассчитана на то, что Украина вторгнется в Россию, хотя технически Киев придерживается этих ограничений. Как следствие, по его словам, администрация президента Джо Байдена не заняла сильной публичной позиции в поддержку или осуждение этой операции.

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Было непонятно, какое именно оружие или техника американского производства была использована во время вторжения.

Администрация работает над тем, чтобы определить, какие на самом деле цели преследует Украина в своем наступлении, которое, по словам американских чиновников, застало Вашингтон врасплох.

Один чиновник сказал, что разведка указывает на по крайней мере некоторое перемещение российских войск из Харьковской области в направлении Курской области.

"Мы будем иметь более четкую картину в ближайшие недели", – сказал один чиновник.

Президент США Джо Байден в своих первых комментариях относительно наступления Украины в Курской области назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.