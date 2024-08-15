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Російська авіація вдень вдарила по підприємству на Купʼянщині: загинули дві людини

Олександр ШумілінЧетвер, 15 серпня 2024, 21:21
Російська авіація вдень вдарила по підприємству на Купʼянщині: загинули дві людини
Фото прокуратури

В результаті російського авіаудару по селищу Приколотне на Купʼянщині Харківської області загинули дві людини і шестеро отримали поранення.

Джерело: повідомлення Харківської обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 15 серпня близько 15:20 ЗС РФ завдали авіаудари по селищу Приколотне Купʼянського району. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства. Відбулось загоряння в складській будівлі загальною площею 800 кв. м. Загинули двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще пʼять людей — дві жінки та троє чоловіків отримали поранення. Загиблі та травмовані — працівники підприємства".

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Деталі: Пізніше в прокуратурі повідомили, що кількість поранених зросла до шести людей. За медичною допомогою звернувся 47-річний чоловік — також співробітник підприємства, що опинилось під ворожим авіаударом.

Харківська область
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