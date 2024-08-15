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Российская авиация днем ударила по предприятию на Купянщине: погибли два человека

Александр ШумилинЧетверг, 15 августа 2024, 21:21
Российская авиация днем ударила по предприятию на Купянщине: погибли два человека
Фото прокуратуры

В результате российского авиаудара по поселку Приколотное на Купянщине Харьковской области погибли два человека и шестеро получили ранения.

Источник: сообщение Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 15 августа около 15:20 ВС РФ нанесли авиаудары по поселку Приколотное Купянского района. Зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия. Произошло возгорание в складском здании общей площадью 800 кв. м. Погибли двое мужчин 44 и 57 лет. Еще пять человек - две женщины и трое мужчин получили ранения. Погибшие и травмированные - работники предприятия".

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Детали: Позже в прокуратуре сообщили, что количество раненых возросло до шести человек. За медицинской помощью обратился 47-летний мужчина - также сотрудник предприятия, оказавшегося под вражеским авиаударом.

Харьковская область
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