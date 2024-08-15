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Окупанти скинули КАБи на Сумщину: є загиблий та поранені

Тетяна ОлійникЧетвер, 15 серпня 2024, 21:24
Окупанти скинули КАБи на Сумщину: є загиблий та поранені
Фото - прокуратура Сумщини

Російські війська ввечері 15 серпня скинули, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумського району. У результаті цього загинув чоловік, ще двоє поранені.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 15 серпня 2024 року близько 17:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району.

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ФОТО - ПРОКУРАТУРА СУМЩИНИ

Унаслідок атаки окупантів загинув 40-річний цивільний чоловік, іще два отримали поранення".

 
ФОТО - ПРОКУРАТУРА СУМЩИНИ

Деталі: Також пошкоджено приміщення місцевого підприємства та транспортні засоби працівників.

 
фото - прокуратура сумщини

Сумська областьвійнаобстріл
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