Окупанти скинули КАБи на Сумщину: є загиблий та поранені
Четвер, 15 серпня 2024, 21:24
Російські війська ввечері 15 серпня скинули, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Сумського району. У результаті цього загинув чоловік, ще двоє поранені.
Джерело: прокуратура Сумщини
Дослівно: "За даними слідства, 15 серпня 2024 року близько 17:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району.
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Унаслідок атаки окупантів загинув 40-річний цивільний чоловік, іще два отримали поранення".
Деталі: Також пошкоджено приміщення місцевого підприємства та транспортні засоби працівників.