Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: есть погибший и раненые

Российские войска вечером 15 августа сбросили, по предварительным данным, две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Сумского района. В результате этого погиб человек, еще двое ранены.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "По данным следствия, 15 августа 2024 года около 17:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Краснопольской общины Сумского района.

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ФОТО - ПРОКУРАТУРА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

В результате атаки оккупантов погиб 40-летний гражданский мужчина, еще два получили ранения".

ФОТО - ПРОКУРАТУРА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

Детали: Также повреждены помещения местного предприятия и транспортные средства работников.