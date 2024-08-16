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Буданов назвав, кого Україна буде намагатися обміняти з полону в першу чергу

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 серпня 2024, 00:31
Буданов назвав, кого Україна буде намагатися обміняти з полону в першу чергу
Кирило БУданов. Фото - УП

При Координаційному штабі буде створюють Громадську раду, особлива увага під час перемовин буде надаватися, зокрема, жінкам, важкохворим та важкопораненим.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про звільнення полонених: Україна в першу чергу вимагає повернення важкохворих та важкопоранених, а також жінок. Перевага буде надаватися тим, хто найдовше перебуває у полоні.

Пряма мова: "Ми будемо також докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців. Зокрема тих, хто перебуває в неволі з 2014 року. Особлива увага – захисникам Маріуполя і, зокрема, тим, хто захищав "Азовсталь". Також не будемо забувати про кримських татар". 

Що передувало: 

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15 серпня голова СБУ Василь Малюк повідомив, що до переговорної групи, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займається підготовкою обмінів увійдуть представники Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки та омбудсмена.

війнаполоненіобмін
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