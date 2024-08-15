Голова СБУ заявив про розширення переговорної групи щодо обмінів полоненими з Росією

До переговорної групи, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займається підготовкою обмінів увійдуть представники Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки та омбудсмена.

Джерело: голова СБУ Василь Малюк на спільному брифінгу вказаних установ

Деталі: За його словами, переговорна група розширюється, до неї увійдуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

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Малюк відзначив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян, зокрема і тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.

Глава СБУ нагадав, що в ході боїв у Курській області спецпризначенці ЦСО "А" СБУ взяли в полон понад сотню військовослужбовців РФ, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат". "Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому", – зазначив Малюк.

Деталі: Водночас він підкреслив, що наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини.

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А потім українська сторона зможе вести перемовини щодо їхнього обміну з російською стороною.