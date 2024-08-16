Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі писали про вибухи в районі Керчі

У ніч проти 16 серпня окупанти повідомили про перекриття Кримського моста.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, Кримський вітер

Дослівно о 3:15: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

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Деталі: Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Оновлено: Паблік "Кримський вітер" повідомив про вибухи в районі Керчі, а також написав з посиланням на своїх підписників, що в районі поромної переправи "валить дим".

Крім того, телеграм-канали повідомляли про вибухи в Чорноморському, Кам’янці, що біля Сімферополя, сирену і стрільбу у Феодосії.

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О 7:14 окупанти заявили про відновлення руху Кримським мостом.

Що передувало: Раніше так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у ніч проти 16 серпня заявив, що в тимчасово окупованому місті працює ППО.