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Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі писали про вибухи в районі Керчі

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 серпня 2024, 03:18
Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі писали про вибухи в районі Керчі
скриншот відео

У ніч проти 16 серпня окупанти повідомили про перекриття Кримського моста.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, Кримський вітер

Дослівно о 3:15: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

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Деталі: Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Оновлено: Паблік "Кримський вітер" повідомив про вибухи в районі Керчі, а також написав з посиланням на своїх підписників, що в районі поромної переправи "валить дим".

Крім того, телеграм-канали повідомляли про вибухи в Чорноморському, Кам’янці, що біля Сімферополя, сирену і стрільбу у Феодосії.

ВІДЕО ДНЯ

О 7:14 окупанти заявили про відновлення руху Кримським мостом.

Що передувало: Раніше так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у ніч проти 16 серпня заявив, що в тимчасово окупованому місті працює ППО.

Керченський містокупаціяКрим
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