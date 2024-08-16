Оккупанты перекрывали Крымский мост, соцсети писали о взрывах в районе Керчи

В ночь на 16 августа оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, Крымский ветер

Дословно в 3:15: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Обновлено: Паблик "Крымский ветер" сообщил о взрывах в районе Керчи, а также написал со ссылкой на своих подписчиков, что в районе паромной переправы "валит дым".

Кроме того, телеграм-каналы сообщали о взрывах в Черноморском, Каменке, что возле Симферополя, сирену и стрельбу в Феодосии.

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В 7:14 оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Что предшествовало: Ранее так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в ночь на 16 августа заявил, что во временно оккупированном городе работает ПВО.