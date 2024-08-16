США кажуть атакувати ракетами ATACMS Крим, а не Курську область – CNN

США не хочуть дозволяти Україні використовувати в Курській області надану ними далекобійну зброю, оскільки вбачають доцільність її застосування для ударів по окупованому Криму.

Джерело: CNN із посиланням на американських посадовців

Деталі: Видання зазначає, що Штати притримуються такої позиції не через ризик ескалації, а тому що США мають обмежену кількість ракет великої дальності ATACMS.

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Крім того, зазначають у публікації, на думку офіційних осіб США, надані ракети доцільніше використовувати для подальшого завдання ударів по окупованому Росією Криму.

Нагадаємо: США поки що вважають несподіване вторгнення України в Курську область Росії захисним кроком, що дозволяє Києву використовувати американську техніку, але вони висловили занепокоєння з приводу потенційних ускладнень у міру того, як українські війська просуваються вглиб російської території.

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України у Курській області назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.