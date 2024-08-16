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Росія зберігає у пріоритеті наступ на Донеччині – аналітики

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 серпня 2024, 06:46
Росія зберігає у пріоритеті наступ на Донеччині – аналітики
Покровськ, ілюстративне фото з Facebook

Фахівці Інституту вивчення війни відзначають, що росіяни продовжують зберігати відносно високий темп наступу на Донеччині, незважаючи на операцію в Курській області та надаючи пріоритет наступальним операціям на сході України.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російські війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на те, що Україна тисне на російські війська в Курській області".

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Деталі: Як зазначають в огляді, російські війська продовжують тактику оточення українських сил на південний схід від Покровська.

Дослівно: "Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки і на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного і Орлівки, і, за оцінками ISW, російські війська, ймовірно, захопили Орлівку і Желанне".

Деталі: Також, ідеться у звіті, російські війська продовжували механізовані штурми поблизу Донецька протягом останніх декількох тижнів.

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Речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій заявив 15 серпня, що в угрупованні російських військ на півдні України також не відбулося значних змін, і що російські війська не зменшують своїх наступальних операцій у цьому районі.

Експерти додають: Росія почала перекидати деякі підрозділи з України у відповідь на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів і те, звідки вони перекидаються, є переконливим свідченням, що російське військове командування надає пріоритет наступальним операціям на сході України.

Дослівно: "ISW продовжує оцінювати, що російське військове командування виводить окремі елементи російських нерегулярних підрозділів з Донецької області для протидії українському вторгненню в Курську область.

Але, ймовірно, вкрай не бажає виводити російські військові підрозділи, які беруть участь у бойових діях, з пріоритетних секторів Донецької області через побоювання, що це може уповільнити темпи російських операцій на цих територіях".

ISWРосіяДонецька областьвійна
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