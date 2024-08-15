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Ворог активізувався в районі Кринок: через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 серпня 2024, 11:52
Ворог активізувався в районі Кринок: через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися
Лівобережжя Херсонщини. скриншот мапи Deep State

Російські окупанти активізувалися на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.

Джерело: речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону 15 серпня

Пряма мова: "Одразу сім (ворожих) атак відбито на плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де наші підрозділи перемістились на нові позиції. Там противник активізувався порівняно з минулим тижнем.

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Там день у день відбувається чимала, як для такого невеликого відрізка, кількість штурмів, і там є особливості, що через заболочену місцевість важко створювати фортифікацію, нові позиції, спостережні пости, вогневі позиції.

При цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі і дуже складно утримати ці позиції. Доводиться нашим захисникам переміщатися".

Деталі: При цьому Лиховій зазначив, що загалом різких змін у тактиці, складі військ та характері дій противника немає.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог продовжує свою агресивну поведінку, говорити про суттєве зменшення кількості окупантів не доводиться.

При цьому ознак формування ударних сил для російського наступу не виявлено. В зоні відповідальності ОТУ "Таврія" у Запорізькій та Херсонській областях тривають позиційні бої.

Херсонська областьвійна
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