Ворог активізувався в районі Кринок: через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися

Російські окупанти активізувалися на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.

Джерело: речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону 15 серпня

Пряма мова: "Одразу сім (ворожих) атак відбито на плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де наші підрозділи перемістились на нові позиції. Там противник активізувався порівняно з минулим тижнем.

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Там день у день відбувається чимала, як для такого невеликого відрізка, кількість штурмів, і там є особливості, що через заболочену місцевість важко створювати фортифікацію, нові позиції, спостережні пости, вогневі позиції.

При цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі і дуже складно утримати ці позиції. Доводиться нашим захисникам переміщатися".

Деталі: При цьому Лиховій зазначив, що загалом різких змін у тактиці, складі військ та характері дій противника немає.

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Ворог продовжує свою агресивну поведінку, говорити про суттєве зменшення кількості окупантів не доводиться.

При цьому ознак формування ударних сил для російського наступу не виявлено. В зоні відповідальності ОТУ "Таврія" у Запорізькій та Херсонській областях тривають позиційні бої.