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Россия сохраняет в приоритете наступление в Донецкой области – аналитики

Ольга ГлущенкоПятница, 16 августа 2024, 06:46
Россия сохраняет в приоритете наступление в Донецкой области – аналитики
Покровск, иллюстративное фото из Facebook

Специалисты Института изучения войны отмечают, что россияне продолжают сохранять относительно высокий темп наступления в Донецкой области, несмотря на операцию в Курской области и предоставляя приоритет наступательным операциям на востоке Украины.

Источник: ISW

Дословно: "Российские войска сохраняют относительно высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя, что российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на то, что Украина давит на российские войска в Курской области".

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Детали: Как отмечают в обзоре, российские войска продолжают тактику окружения украинских сил к юго-востоку от Покровска.

Дословно: "Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 15 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Покровска в пределах Гродовки и к юго-востоку от Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки, и, по оценкам ISW, российские войска, вероятно, захватили Орловку и Желанное".

Детали: Также, говорится в отчете, российские войска продолжали механизированные штурмы вблизи Донецка в течение последних нескольких недель.

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Пресс-секретарь оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой заявил 15 августа, что в группировке российских войск на юге Украины также не произошло значительных изменений, и что российские войска не уменьшают своих наступательных операций в этом районе.

Эксперты добавляют: Россия начала перебрасывать некоторые подразделения из Украины в ответ на ситуацию в Курской области, но типы подразделений и то, откуда они перебрасываются, является убедительным свидетельством, что российское военное командование предоставляет приоритет наступательным операциям на востоке Украины.

Дословно: "ISW продолжает оценивать, что российское военное командование выводит отдельные элементы российских нерегулярных подразделений из Донецкой области для противодействия украинскому вторжению в Курскую область.

Но, вероятно, крайне не желает выводить российские военные подразделения, участвующие в боевых действиях, из приоритетных секторов Донецкой области из-за опасений, что это может замедлить темпы российских операций на этих территориях".

ISWРосcияДонецкая областьвойна
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