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Один пілот російського бомбардувальника, що впав напередодні, не вижив

Ірина БалачукП'ятниця, 16 серпня 2024, 07:36
Один пілот російського бомбардувальника, що впав напередодні, не вижив
Винищувач Ту-22. Фото wikipedia.org

Один із чотирьох пілотів російського бомбардувальника Ту-22М3, який розбився 15 серпня в Іркутській області, помер.

Джерело: російське видання РБК із посиланням на губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва

Деталі: За словами чиновника, троє інших льотчиків дістали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

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Передісторія:

  • Російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився 15 серпня в Черемховському районі Іркутської області РФ.
  • У Міноборони РФ повідомляли, що всі четверо пілотів катапультувалися, і що загрози їхньому життю немає.
  • За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність.

Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.

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