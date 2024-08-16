Один пилот упавшего накануне российского бомбардировщика не выжил
Пятница, 16 августа 2024, 07:36
Один из четырех пилотов российского бомбардировщика Ту-22М3, который разбился 15 августа в Иркутской области, умер.
Источник: российское издание РБК со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Детали: По словам чиновника, трое остальных летчиков получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
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Предыстория:
- Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился 15 августа в Черемховском районе Иркутской области РФ.
- В Минобороны РФ сообщали, что все четверо пилотов катапультировались, и что угрозы их жизни нет.
- По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных суднах. Это объясняли недостатком необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.