Один пилот упавшего накануне российского бомбардировщика не выжил

Один из четырех пилотов российского бомбардировщика Ту-22М3, который разбился 15 августа в Иркутской области, умер.

Источник: российское издание РБК со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Детали: По словам чиновника, трое остальных летчиков получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

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Предыстория:

Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился 15 августа в Черемховском районе Иркутской области РФ.

В Минобороны РФ сообщали, что все четверо пилотов катапультировались, и что угрозы их жизни нет.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных суднах. Это объясняли недостатком необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.